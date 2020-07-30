لـ 13 يوما.. تركيا وأذربيجان تواصلان المناورات العسكرية

تواصلت المناورات العسكرية الشاملة للقوات الجوية والبرية التركية والأذربيجانية، التي بدأت في أذربيجان أمس وتستمر لـ 13 يومًا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، فقد بدأت المرحلة الأولى من المناورات أمس، وتستمر اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي.

وتقوم القوات المشاركة في المناورات بتقييم الوضع وتحديد المهام القتالية وتنفيذ العمليات الميدانية.

وأظهرت صور نشرتها وزارة الدفاع الأذربيجانية، حركة الدبابات والعربات المدرعة أثناء المناورات المشتركة.

بدورها، نشرت وزارة الدفاع التركية صورًا تظهر سير التدريبات في إطار المناورات العسكرية المشتركة بين جيشي البلدين.

وقالت وزارة الدفاع عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أن المناورات المشتركة بين أذربيجان وتركيا، جرت بشكل متزامن في منطقتي باكو العاصمة ونخجوان، بمشاركة قوات برية وجوية.

والاثنين الماضي، وصلت قوات عسكرية تركية، إلى جمهورية نخجوان (ذاتية الحكم بأذربيجان) ومناطق أذربيجانية أخرى، للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع أذربيجان.

وبدأت القوات المسلحة التركية والأذربيجانية يوم 29 يوليو/ تموز الجاري، إجراء مناورات عسكرية شاملة في أذربيجان، تستمر 13 يوما.

وتتضمن المناورات اختبارات جاهزية للطائرات الحربية في البلدين، وتشمل مناطق باكو العاصمة، ونخجوان، وكنجه، وكوردمير، ويولاخ.

كما يجرى خلال المناورات اختبار جاهزية القوات على تنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر، بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية اعتداء الجيش الأرميني في 12 يوليو/ تموز الجاري بالمدفعية، على القوات الأذربيجانية في منطقة "توفوز" الحدودية.