الجيش التركي يحيّد 4 إرهابيين شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 4 من إرهابيي منظمة "بي كا كا" خلال عمليات شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، إن مقاتلات تركية استهدفت مخابئ لإرهابيي "بي كا كا" في منطقة "الزاب" شمالي العراق.

وأكّدت أن الغارات التركية تمكنت من تحييد 4 إرهابيين مع الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.