ألمانيا تلغي تحذير السفر إلى بعض الولايات التركية

أعلنت ألمانيا، الثلاثاء، إلغاء تحذير السفر إلى تركيا جزئيا، بحيث يشمل 4 ولايات فقط.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان، إنها ألغت تحذير السفر إلى كل من ولايات آيدن، وموغلا، وإزمير، وأنطاليا غربي تركيا.

وأضافت أنها ألغت تحذير السفر إلى الولايات الأربعة، بشرط التزام التدابير الوقائية التي أقرتها الحكومة التركية للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما اشترطت الخارجية الألمانية على رعاياها، إجراء اختبار للكشف عن كورونا في تركيا، قبيل عودتهم إلى البلاد بـ48 ساعة.

ويأتي قرار الخارجية الألمانية، بعد مساع كبيرة بذلتها وزارتا الخارجية، والسياحة والثقافة التركيتان، حيث أجرى وزيرا الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والسياحة محمد نوري أرصوي، زيارة إلى ألمانيا، في يوليو/ تموز الماضي، وتباحثا مع نظيريهما من أجل رفع تحذير السفر.

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت الحكومة الألمانية تحذيرًا عالميًا بشأن السفر لمواطنيها، وحثتهم على تجنب السفر غير الضروري إلى الخارج، بالتزامن مع إجراءات الإغلاق العام في كافة الدول لمكافحة كورونا.

وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، أعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس رفع تحذير السفر الذي تم إصداره في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا، عن 31 دولة، اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران الماضي.

ورفع تحذير السفر عن الدول الـ26 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المملكة المتحدة، ودولة منطقة "شنغن" الأربعة: النرويج، وآيسلندا، وسويسرا، وليختنشتاين.