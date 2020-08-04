العراق: سنجري مباحثات مع أنقرة بشأن مياه دجلة والفرات

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، الثلاثاء، أنها ستجري قريبا مباحثات مع تركيا بشأن الحصص المائية لنهري دجلة والفرات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عوني ذياب، إن مستوى المياه في النهرين انخفض في السنوات الماضية، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأرجع ذياب ذلك إلى "التراجع الكبير في كميات الأمطار المتساقطة بفعل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم".

وأردف: "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني للتفاوض مع تركيا بشأن حصص المياه في نهري دجلة والفرات".

وتابع: "العراق بأمس الحاجة إلى المياه، وعدم التوصل إلى حل قد يسبب أضرارا وخيمة".

وأشار إلى أن الجانبين قد يتباحثان بشأن الموضوع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في الأيام القليلة المقبلة.

وينبع النهران جنوب شرقي تركيا مرورا بالأراضي السورية وصولا إلى العراق؛ حيث يلتقيان بمنطقة القرنة (جنوب) ويصبان في شط العرب.

ويشكل دجلة والفرات مصدرا رئيسيا لموارد المياه في العراق، إلا أن مستوى المياه فيهما انخفض خلال السنوات الماضية متأثرا بتراجع كبير في كميات الأمطار المتساقطة بفعل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

كما يستغل العراق مياه دجلة والفرات لتوليد الطاقة الكهربائية وزراعة المحاصيل، فضلا عن تغذية محطات تصفية المياه.

وتُبدي أنقرة مرونة في الاستجابة لمطالب بغداد حول مياه النهرين، حيث قامت بتأخير ملء سد "أليسو" على نهر دجلة أكثر من مرة، كما يناقش الجانبان مشاريع لتحسين إدارة المياه في العراق.

ووفق تصريحات صحفية أدلى بها الحمداني الشهر المنصرم، فإن تدفق المياه في نهري دجلة والفرات انخفض هذا العام بنسبة 50 في المئة.

لكنه أردف بأن انخفاض تدفق المياه ترافق مع هبوط معدل الأمطار المتساقطة بنسبة 50 في المئة أيضا مقارنة بالعام الماضي.