انخفاض معدل التضخم السنوي في تركيا في شهر يونيو

أعلن معهد الإحصاء التركي "تورك سات" يوم الثلاثاء إن تضخم أسعار المستهلكين تراجع إلى قراءة دون المتوقع بلغت 11.76 بالمئة على أساس سنوي في يوليو/تموز، وذلك بعد صعود لشهرين بالتزامن مع خروج الاقتصاد من إجراءات الإغلاق الشامل.

وارتفعت أسعار المستهلكين 0.58 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق في يوليو/تموز، بينما توقع استطلاع أجرته رويترز 0.9 بالمئة. كان التضخم السنوي المتوقع في الاستطلاع 12.10 بالمئة في يوليو/تموز، بعد أن زاد إلى 12.62 بالمئة في يونيو/حزيران.

وصعد مؤشر أسعار المنتجين 1.02 بالمئة عن الشهر السابق في يوليو/تموز لتبلغ نسبة الزيادة السنوية 8.33 بالمئة، حسبما أظهرته البيانات.