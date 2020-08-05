الجيش التركي يلقي القبض على 3 إرهابيين في منطقة غصن الزيتون

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، إلقاء القبض على 3 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، في منطقة عملية غصن الزيتون شمال غربي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإرهابيين الذين تم القبض عليهم، كانوا يستعدون للقيام بعملية إرهابية في المنطقة.

وأضاف البيان أن إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" تم القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من تحقيق مخططهم في زعزعة الاستقرار والأمن في منطقة غصن الزيتون.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.