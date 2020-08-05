تركيا تنقذ 74 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة

أنقذ خفر السواحل التركي الأربعاء، 74 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على الرجوع إلى المياه التركية، قبالة سواحل ولاية باليكسير غربي البلاد.

وحسب مصادر صحفية، فإن خفر السواحل التركي هرع إلى سواحل منطقة "أيواليك" إثر تلقيه نداء استغاثة من طالبي لجوء، أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه التركية، أثناء توجههم إلى جزيرة ميديللي اليونانية.

وأضافت المصادر أن خفر السواحل التركي نقل طالبي اللجوء، وعددهم 74 إلى الميناء.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، نقلت فرق خفر السواحل طالبي اللجوء إلى مديرية الهجرة في باليكسير.