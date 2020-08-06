الأمن التركي يوقف عنصرا من "القاعدة" مدرج على قوائم المطلوبين

تمكنت قوات الأمن في ولاية هطاي جنوبي تركيا من القبض على عنصر من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، مدرج على القائمة الرمادية للمطلوبين.

وقالت ولاية هطاي في بيان، الجمعة، إن فرق مكافحة الإرهاب أطلقت عملية بهدف منع وكشف أنشطة المنظمات الإرهابية التي تستغل الدين.

وأشارت الولاية في هذا الصدد إلى إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المدرجين ضمن القائمة الرمادية للمطلوبين، مساء الخميس في قضاء أنطاكيا.

وأوضح البيان أنه تم توقيف وسجن الشخص المدعو "طانير كوشي أوغلو"، وهو مطلوب لارتكابه 4 جرائم وينشط في صفوف تنظيم "القاعدة".