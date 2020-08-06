الدفاع التركية: تحييد 17 إرهابيا من "بي كا كا" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 17 إرهابيا من "بي كا كا/ي ب ك"، خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت الوزارة في بيان، الجمعة، أن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها الناجحة ضد الإرهاب دون انقطاع ليل نهار.

وأضافت أن "جنودنا الأبطال تمكنوا من تحييد 17 إرهابيا من منظمة (بي كا كا/ ي ب ك) في الـ24 ساعة الأخيرة، و57 إرهابيا في الأيام الـ10 الأخيرة".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.