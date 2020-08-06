وزارة الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

حيدت قوات الجيش التركي ثلاثة عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، شمالي العراق.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان، الخميس، أن وحدات المغاوير (الكوماندوز) حيدت 3 إرهابيين من "بي كا كا" في إطار عملية "المخلب النمر" المتواصلة بنجاح، شمالي العراق.

وفي 17 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب النمر" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية، الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "المخلب النسر" التي انطلقت في 15 يونيو.

يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.