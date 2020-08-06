تركيا.. أكثر من ألف حالة شفاء من كورونا و15 وفاة جديدة

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الجمعة، إلى 221 ألفا و574، إثر تسجيل 1028 حالة شفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة، تشخيص 1185 إصابة بالفيروس، ليصل الإجمالي 238 ألفا و450.

وشهدت البلاد تسجيل 15 وفاة جراء كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 5 آلاف و813.

فيما بلغ إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 5 ملايين و138 ألفا و528.

ووصل معدل الالتهاب الرئوي بين المرضى 8.3 %، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 586.

وتعليقا على المعطيات، أفاد وزير الصحة فخر الدين قوجه، في تغريدة على تويتر، أن سماع أنباء جيدة بخصوص أرقام كورونا يعتمد على الالتزام بالتدابير.

وأضاف: "ينبغي أن نكون في حالة تأهب حتى ننجح في تخفيض عدد الإصابات".