خفر السواحل التركي ينقذ 37 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة

أنقذت طواقم خفر السواحل التركي، الأربعاء، 37 طالب لجوء، أجبرتهم اليونان على العودة بقاربهم إلى المياه الإقليمية التركية، في بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا غربي البلاد.

وأوضح بيان صادر عن قيادة خفر السواحل التركي، أن طواقمها تلقت معلومات تفيد بتواجد مجموعة من طالبي اللجوء على متن قارب مطاطي في خليج "يشيل أوفا" قبالة سواحل الولاية المذكورة.

وأفادت بأن الطواقم توجهت إلى المنطقة، لتنقذ طالبي اللجوء بعد أن دفعت فرق خفر السواحل اليوناني قاربهم باتجاه المياه التركية.

وسلمت طواقم خفر السواحل التركي طالبي اللجوء لمديرية الهجرة في موغلا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.