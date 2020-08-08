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تركيا تعزي الهند في ضحايا الطائرة المنكوبة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 08.08.2020 12:10
آخر تحديث في 08.08.2020 21:26
تركيا تعزي الهند في ضحايا الطائرة المنكوبة

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن تعازيها للهند، في ضحايا الطائرة المنكوبة التي تحطمت الجمعة أثناء هبوطها بولاية كيرالا.

وذكرت الوزارة في بيان: "تلقينا ببالغ الحزن نبأ سقوط قتلى وجرحى في حادث وقع بمطار كاليكوت أثناء هبوط طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الهندية خلال الرحلة IX-1344 من دبي إلى كاليكوت".

وأضافت: "نقدم تعازينا إلى الشعب الهندي وحكومته، وإلى أقرباء من فقدوا حياتهم في الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق الجمعة، تحطمت طائرة ركاب تابعة لخطوط "الهند إكسبرس" أثناء هبوطها بمطار "كاليكوت" الدولي.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن مسؤولين محليين أن الحادث أسفر عن 20 قتيلا و 140 مصابا.

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