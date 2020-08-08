تركيا.. عدد حالات الشفاء من كورونا يتجاوز222 ألفا

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، السبت، إلى 222 ألفا و656، إثر تسجيل 1082 حالة شفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة، تشخيص 1172 إصابة بالفيروس، ليصل الإجمالي 239 ألفا و622.

وشهدت البلاد تسجيل 16 وفاة جراء كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 5 آلاف و829.

فيما بلغ إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 5 ملايين و202 ألفا و370.

ووصل معدل الالتهاب الرئوي بين المرضى 8.1 %، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 587.

وتعليقا على المعطيات، أفاد وزير الصحة فخر الدين قوجه، في تغريدة على تويتر، أن سماع أنباء جيدة بخصوص أرقام كورونا يعتمد على الالتزام بالتدابير.