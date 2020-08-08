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خفر السواحل التركي ينقذ 9 من طالبي لجوء أعادتهم اليونان

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 08.08.2020 14:27
آخر تحديث في 08.08.2020 21:44
خفر السواحل التركي ينقذ 9 من طالبي لجوء أعادتهم اليونان

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، السبت، 9 من طالبي لجوء أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه التركية في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد .

وأفادت مصادر صحفية، أن خفر السواحل في موغلا، استجاب لنداء استغاثة من طالبي لجوء كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء بودروم التابع بالولاية.

وأنقذت فرق خفر السواحل 9 أشخاص على متن القارب (لم تحدد جنسياتهم)، وبعد الإجراءات القانونية نقلوا إلى إدارة الهجرة في موغلا.

يشار إلى أن خفر السواحل التركي أنقذ في الفترة بين 22 يونيو/ حزيران الماضي، و22 يوليو/ تموز الجاري، 929 طالب لجوء أرغمتهم اليونان على العودة إلى المياه التركية، وفق معلومات من قيادة خفر السواحل بالبلاد.

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