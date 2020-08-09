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تركيا تسجل 15 وفاة بكورونا و1103 حالات شفاء

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 09.08.2020 21:26
آخر تحديث في 10.08.2020 05:00
جولة تفقدية لمراقبة الالتزام بتدابير كورونا بمنطقة كارتال في إسطنبول وكالة الأناضول جولة تفقدية لمراقبة الالتزام بتدابير كورونا بمنطقة كارتال في إسطنبول (وكالة الأناضول)

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الأحد، إلى 223 ألفا و759، إثر تسجيل 1103 حالات شفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة، تشخيص 1182 إصابة بالفيروس، ليصل الإجمالي 240 ألفا و804.

وشهدت البلاد تسجيل 15 وفاة جراء كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 5 آلاف و844.

فيما بلغ إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 5 ملايين و263 ألفا و816 بعد إجراء 61 ألفا و446 اختباراً خلال آخر 24 ساعة.

ووصل معدل الالتهاب الرئوي بين المرضى 8.1 %، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 596.

وتعليقا على المعطيات، أفاد وزير الصحة فخر الدين قوجه، في تغريدة على تويتر، أن سماع أنباء جيدة بخصوص أرقام كورونا يعتمد على الالتزام بالتدابير.

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