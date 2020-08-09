قوات خاصة تشارك في مناورات "النسر" التركية-الأذربيجانية

تواصل القوات التركية والأذربيجانية، مناورات "النسر" الجوية في أذربيجان، حيث شاركت فيها قوات المهام الخاصة.

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، الأحد، بأن قوات خاصة قامت بعمليات إنزال عبر المروحيات في إطار المناورات.

وأضافت أن القوات الخاصة نفذت عمليات على مرافق استراتيجية وعسكرية في تضاريس وعرة.

وتجرى المناورات التي انطلقت في 29 يوليو/ تموز الماضي، بالعاصمة باكو، ومدن نخجوان، وكنجة، وكوردمير، ويولاخ.

ومن المقرر أن تستمر المناورات الجوية حتى 10 أغسطس/ آب الجاري، فيما انتهت المناورات البرية في الخامس من الشهر نفسه.

وتتضمن المناورات اختبارات الجاهزية للطائرات الحربية في البلدين.

كما يجرى خلالها اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية اعتداء الجيش الأرميني، في 12 يوليو الماضي، بالمدفعية على القوات الأذربيجانية في منطقة "توفوز" الحدودية.