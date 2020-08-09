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وزير الدفاع التركي يتفقد الوحدات العسكرية الحدودية مع العراق

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 09.08.2020 16:01
آخر تحديث في 09.08.2020 18:06
وزير الدفاع التركي يتفقد الوحدات العسكرية الحدودية مع العراق

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأحد، الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع العراق.

وأفاد مراسل الأناضول، أن رئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، رافقا الوزير أقار في عملية تفقد الوحدات العسكرية.

وأوضح أن قائد الجيش الثاني بالجيش التركي سنان يايلا، استقبل أكار والمرافقين له في مطار "شرف الدين إلتشي" بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وأضاف أن أقار والقادة العسكريين استقلوا في المطار مروحية وتفقدوا الوحدات العسكرية على الحدود مع العراق من الجو.

وأكد أن المروحية حطت بالوزير التركي وقادة الجيش في قاعدة عسكرية بمنطقة متاخمة للحدود العراقية.

ومن المنتظر أن يجري أقار جولات تفقدية في مختلف القواعد والمخافر والنقاط العسكرية بالمنطقة.

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