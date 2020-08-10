أردوغان يعد بقصة نجاح جديدة لتركيا بعد جائحة كورونا

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن تركيا ستكتب قصة نجاح جديدة بعد جائحة كورونا.

وعقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة، قال أردوغان: "عندما تنتهي هذه الفترة (مكافحة كورونا) ستكون تركيا إحدى الدول التي تتجاوز الوباء بأقل الخسائر في العالم".

وأضاف أن "تركيا ستكتب في فترة ما بعد كورونا قصة نجاح جديدة عبر موقعها الجغرافي وشبكاتها اللوجستية وقدراتها الصناعية ومواردها البشرية".

وعن متانة الاقتصاد التركي، شدد أردوغان أن تركيا ليست الدولة التي تنحني أمام الرياح الاقتصادية المصطنعة.

وأكد أنه "كلما أبدت تركيا إرادة بشأن الأجندات الدولية أو اتخذت خطوات تتعلق بحقوقها الإقليمية، نشهد تفعيلا لمواجهات اقتصادية".