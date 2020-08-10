الأردن.. الإفراج عن مراسل الأناضول بعد ساعات من توقيفه

أفرجت السلطات الأردنية، مساء الأحد، عن مراسل وكالة الأناضول، ليث الجنيدي، بعد توقيفه لساعات، أثناء تغطيته وقفة احتجاجية لمعلمين، في محافظة إربد شمالي المملكة.

وأفاد مراسلنا، فور الإفراج عنه، بأنه جرى الاعتداء عليه ومعاملته بطريقة غير لائقة واحتجازه لعدة ساعات، رغم إظهاره لكل من البطاقة التعريفية الخاصة بالوكالة واعتماد هيئة الإعلام الأردني.

وأضاف أن جهاز الأمن الوقائي اعتذر له عما حدث، وأخبره بأن ما جرى هو خطأ غير مقصود، وأعادوا له هاتفه الشخصي، وأكدوا بأنهم سيعيدون كاميرته فور العثور عليها.

وتابع مراسلنا أن الإفراج عنه تم بفضل تدخل جهات عديدة، في مقدمتها السفارة التركية ونقابة الصحفيين ومركز حماية الصحفيين، بجانب انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك مئات المعلمين الأردنيين، الأحد، في وقفة احتجاجية وسط مدينة إربد (مركز المحافظة)، طالبوا فيها السلطات بالتراجع عن القرارات الأخيرة بحق نقابتهم، والإفراج عن أعضاء مجلسها الموقوفين.