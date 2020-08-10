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تركيا: تحييد 6 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 10.08.2020 14:28
آخر تحديث في 10.08.2020 14:29

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، تحييد 6 إرهابيين من "بي كا كا"، بعملية جوية على منطقة "حفتانين" شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر، أن الغارة الجوية جرت في إطار عملية "مخلب النمر".

وأضافت أن عملية "مخلب النمر" التي أطلقتها القوات التركية ضد إرهابيي "بي كا كا" مستمرة بحزم.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

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