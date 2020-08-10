تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 224 ألفا

تجاوزت حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا، الإثنين، 224 ألفا، إثر تسجيل 1.211 حالة شفاء.

وحسب بيانات نشرتها وزارة الصحة، مساء الإثنين، فإن إجمالي المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 224 ألفا و970.

وبلغت حصيلة الإصابات في عموم البلاد 241 ألفا و997، بعد تسجيل 1.193 حالة.

كما تم تسجيل 14 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 5 آلاف و858.

وأفادت الوزارة أن 603 أشخاص من إجمالي المصابين، حالتهم حرجة.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة على "تويتر" إن معدل الالتهاب الرئوي لدى المرضى بلغ 8.2 بالمئة، والعدد اليومي لاختبارات كورونا ارتفع إلى 62 ألفا و219.