مقاتلات "أف-16" تركية تشارك في مناورات "النسر" بأذربيجان

شاركت الإثنين، مقاتلات "أف-16"، تابعة للسلاح الجوي التركي، في مناورات "النسر التركي الأذربيجاني 2020" المقامة في أذربيجان.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن مقاتلات "أف-16" تركية شاركت بطلعات جوية مزدوجة وجماعية مع مقاتلات حربية أذربيجانية.

وأشار أن المناورات الجوية نفذت بنجاح، في إطار مناورات "النسر التركي الأذربيجاني 2020TurAz Kartal".

وتجرى المناورات التي انطلقت في 29 يوليو/ تموز الماضي، بالعاصمة باكو، ومدن نخجوان، وكنجة، وكوردمير، ويولاخ.

وتتضمن المناورات اختبارات الجاهزية للطائرات الحربية في البلدين.

كما يجرى خلالها اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية اعتداء الجيش الأرميني، في 12 يوليو الماضي، بالمدفعية على القوات الأذربيجانية في منطقة "توفوز" الحدودية.