الجيش التركي يحيّد إرهابيين في غارة شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد عنصرين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن سلاح الجو تمكن من تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا" في غارة على أوكارهم في منطقة "متينا" شمالي العراق.

وأوضح البيان أن الغارة الجوية نفذت على أوكار الإرهابين في منطقة "متينا" شمالي العراق، بعد أن تم رصد الإرهابيين حيث تم تحييدهما.

وأكدت أن العمليات ضد منظمة "بي كا كا" ستتواصل بحزم حتى القضاء على آخر إرهابي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.