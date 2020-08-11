تركيا: ماضون قدما لتحقيق استقلالية تامة في الصناعات الدفاعية

أكدت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية، أن أنقرة ستمضي قدما لتحقيق الاستقلالية التامة في الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء.

أوضح البيان أن الاجتماع تناول آخر المستجدات المتعلقة بالصناعات الدفاعية التركية.

كما تم إقرار تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بالحرب الإلكترونية والأمن السيبراني وصناعة الأسلحة والذخائر والصواريخ.

وأضاف البيان أن معظم الأنظمة التي تستخدمها القوات التركية في عملياتها داخل وخارج البلاد، صممت وطوّرت بقدرات محلية بحتة.

وشدد البيان على أهمية تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، مبينا أن جائحة كورونا لم تؤثر سلبا على سير المشاريع الحساسة والهامة للصناعات الدفاعية التركية.