تركيا وأذربيجان تواصلان مناورات "النسر"

تواصل القوات التركية والأذربيجانية، إجراء مناورات "النسر" الجوية في أذربيجان، منذ 29 يوليو/ تموز الماضي.

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، الثلاثاء، بأن القوات البرية، قامت بمهام مختلفة في ظروف التضاريس الصعبة ضمن المناورات.

وأضافت أن الوحدات العسكرية نجحت في التصدي لمحاكاة هجوم العدو مستخدمة الأسلحة الحديثة.

وتجرى المناورات التي انطلقت في 29 يوليو/ تموز الماضي، بالعاصمة باكو، ومدن نخجوان، وكنجة، وكوردمير، ويولاخ.

وتتضمن المناورات اختبارات الجاهزية للطائرات الحربية في البلدين.

كما يجرى خلالها اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية اعتداء الجيش الأرميني، في 12 يوليو الماضي، بالمدفعية على القوات الأذربيجانية في منطقة "توفوز" الحدودية.