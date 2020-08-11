تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 226 ألفا

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الثلاثاء، إلى 226 ألفا و155، إثر تسجيل 1185 حالة شفاء.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة، تشخيص 1183 إصابة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 243 ألفا و180.

وشهدت البلاد تسجيل 15 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 5 آلاف و873.

فيما بلغ إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 5 ملايين و387 ألفا و751.

ووصل معدل الالتهاب الرئوي بين المرضى 8.2 %، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 617.

وتعليقا على المعطيات، أفاد وزير الصحة فخر الدين قوجه، في تغريدة على تويتر، أنهم سجلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية انخفاضا في أعداد المرضى الجدد بالمستشفيات بنسبة 32 %.

وأوضح أن وتيرة ارتفاع أعداد الحالات الحرجة مازالت تتواصل كمؤشر لأهم مراحل انتشار الوباء.