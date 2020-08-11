نائب أردوغان: سفننا تسير في طريقها بصرف النظر عمن يتجاهلون القانون الدولي

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي: " تسير سفننا في طريقها بصرف النظر عما يسمى بالاتفاقات ومن يتجاهلون القانون الدولي في البحر المتوسط".

جاء ذلك في رسالة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي حول التطورات الأخيرة شرقي المتوسط عقب ما يسمى الاتفاقية الموقعة بين اليونان ومصر.

وأضاف في رسالته: "كما هو الحال في حدودنا البرية، فإن السيادة لا غنى عنها في كل شبر من الوطن الأزرق".

ووجه تحية للسفن التركية في المتوسط، قائلًا: "تحية لقلاع بلادنا السائرة في البحر المتوسط".

والخميس، وقعت مصر واليونان، اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وتعليقًا على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها ما يسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان، مؤكدة أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة.

وأضافت أن أنقرة لن تسمح لأي أنشطة ضمن المنطقة المذكورة، وستواصل بلا شك الدفاع عن الحقوق المشروعة لتركيا وللقبارصة الأتراك شرقي المتوسط.