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بـ67 ألفا.. تركيا تسجل أعلى حصيلة اختبارات يومية لكورونا

ديلي صباح ووكالات
نشر في 12.08.2020 23:05
آخر تحديث في 13.08.2020 01:28
بـ67 ألفا.. تركيا تسجل أعلى حصيلة اختبارات يومية لكورونا

سجلت تركيا، الأربعاء، أعلى حصيلة يومية لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، بـ67 ألفا و237 اختبارا.

جاء ذلك في معطيات وزارة الصحة التركية، حول كورونا، أوضحت فيها أن عدد المصابين بلغ 244 ألفا و392، إثر تشخيص 1212 إصابة.

كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 5 آلاف و891، إثر تسجيل 18 وفاة.

وبلغ عدد المتعافين 227 ألفا و89، عقب تسجيل 934 حالة شفاء، فيما ارتفعت حصيلة اختبارات الكشف عن كورونا، إلى 5 ملايين و454 ألفا و988.

وشارك وزير الصحة فخر الدين قوجه، المعطيات الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلقا عليها بالقول "لقد سجلنا في الساعات الـ24 الأخيرة، أعلى حصيلة اختبارات يومية منذ 2 مارس/ آذار الماضي".

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