تركيا تعلن افتتاح المدارس بـالتعليم عن بعد في 31 أغسطس

أعلن وزير التربية التركي، ضياء سلجوق، أن المدارس في بلاده ستفتح عبر "التعليم عن بعد" في 31 أغسطس/آب الجاري.

جاء ذلك في تصريح صحفي الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وقال: "افتتاح المدارس عبر التعليم عن بعد في 31 أغسطس. سيبدأ التعليم في المدارس لصفوف محددة وبشكل تدريجي ومخفف اعتبارا من 21 سبتمبر".

وبخصوص أي الفئات التي ستبدأ التعليم في المدارس، قال سلجوق: "سنحدد أي الفئات العمرية التي ستبدأ أولاً، تماشياً مع توصيات العلماء".

وبشأن المدارس الخاصة، بيّن أن "المدارس الخاصة الراغبة يمكنها بدء الأنشطة التعليمية عبر التعليم عن بعد اعتبارا من 17 أغسطس".

واختتم بالقول: "أدعو كل فرد في المجتمع لتحمل المسؤولية في نطاق مكافحة الوباء".

وحتى الثلاثاء، بلغت حصيلة الإصابات بكورونا في تركيا 243 ألفا و180، تعافى منهم 226 ألفا و155، وتوفي 5 آلاف و873.