زلزال بقوة 4.4 درجات في ولاية إغدير شرق البلاد

وقع زلزال بقوة 4.4 درجات، بمقياس ريختر، في ولاية إغدير، شرقي تركيا.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، على موقعها الإلكتروني، فجر الأربعاء.

وأوضح البيان أن الهزة الأرضية وقعت في مركز الولاية المذكورة في تمام الساعة 02.29 فجرًا، بالتوقيت المحلي (23.29 بتوقيت غرينتش).

وأشار البيان كذلك إلى أن الزلزال وقع على عمق 6.47 كم تحت سطح الأرض.

ولفت إلى أن مركز الزلزال يقع في قرية "قره غوناي" الموجودة بين إغدير وقضاء "دوغو بايزيد" بولاية آغري المجاورة، مشيرًا إلى أن عددًا من الولايات المجاورة شعرت بالهزة.

ودفع الزلزال المواطنين إلى الخروج للشوارع خشية الهزات الارتدادية، وقضى بعضهم ليلته في سياراتهم، والبعض الآخر على الأرصفة وفي الشوارع.

هذا ولم يصدر أي بيان من السلطات حول وقوع أية خسائر مادية أو بشرية جرّاء ذلك.