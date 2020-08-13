أقار وكبار القادة العسكريين الأتراك يلتقون الرئيس الأذربيجاني

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، وكبار قادة القوات المسلحة التركية، الخميس، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وضم الوفد المرافق لأقار كلا من رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميت دوندار، والبحرية عدنان أوزبال، والجوية حسن كوتشوك أق يوز.

وتوجه أقار مع الوفد المرافق إلى مبنى رئاسة الجمهورية، عقب حضوره جانبا من المناورات العسكرية التركية الأذربيجانية التي انطلقت في 29 يوليو/ تموز الماضي.

والتقى الوزير التركي والوفد المرافق له بالرئيس علييف، بحضور وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف.

وتجرى المناورات التي انطلقت في 29 يوليو الماضي، بالعاصمة باكو، ومدن نخجوان، وكنجة، وكوردمير، ويولاخ، حيث تتضمن اختبارات الجاهزية للطائرات الحربية في البلدين.

كما يجرى خلالها اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع على أهداف افتراضية للعدو.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية اعتداء الجيش الأرميني، في 12 يوليو الماضي، بالمدفعية على القوات الأذربيجانية في منطقة "توفوز" الحدودية.