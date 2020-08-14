حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا تقترب من 229 ألفا

سجلت تركيا، الجمعة، 923 حالة شفاء من كورونا، في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 228 ألفا و980.

وأفادت وزارة الصحة، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 246 ألفا و861، إثر تشخيص 1226 حالة.

ووصل عدد الوفيات 5 آلاف و934، بعد تسجيل 22 حالة.

فيما تم تسجيل أعلى حصيلة يومية لاختبارات الكشف عن الفيروس بلغت 70 ألفا و192، ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و592 ألفا و72.

ووصل معدل الالتهاب الرئوي بين المرضى 7.8 %، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 656.

وفي تعليقه على البيانات، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، إنها تظهر زيادة المصابين بكورونا الواقعين ضمن مجموعة الخطر، سواء بالنسبة إلى العمر أو المرض.

وأضاف أن "مصابا واحدا بالفيروس، يعني عائلة كاملة مصابة".