ضبط 70 ألف قطعة أثرية غربي تركيا

ضبطت السلطات التركية، الجمعة، في ولايتي إزمير ومانيسا غربي البلاد، نحو 70 ألف قطعة أثرية، بينها نقود معدنية تدعى "إلكترون" تعود إلى مملكة ليديا، التي تعد أول من تداول النقود المسكوكة في التاريخ.

وأوضحت مصادر أمنية، أن القوات الأمنية أطلقت عملية تعتبر الأكبر في تاريخ تركيا، من حيث عدد المضبوطات الأثرية دفعة واحدة.

وأفاد بأن فرق مكافحة جرائم التهريب والاستخبارات في إزمير، تعقبت المشتبه فيهم، لتدهم منازلهم وتجد كميات كبيرة من القطع الأثرية المخبأة في أحد المنازل.

وبلغ عدد المضبوطات التي كان المشتبه فيهم يعتزمون تهريبها خارج البلاد، نحو 70 ألف قطعة أثرية، وتضمنت مزهرية من الفخار تعود إلى 11 ألف سنة.

كما تم ضبط 6 قطع نقدية تدعى "إلكترون"، ونقود أخرى ذهبية وفضية وبرونزية تعود للحقبتين الرومانية والبيزنطية، إلى جانب الكثير من التماثيل والخواتم والأساور والتحف.

وتفحصت فرق من مديرية متاحف إزمير المضبوطات، وأقرت أن القطع النقدية الـ 6 المسماة "إلكترون" تعود لمملكة ليديا القديمة (غربي تركيا حاليا)، التي تعد أول من تداول النقود المسكوكة في التاريخ، مشيرة إلى أنها قيّمة جدا.

وقال والي إزمير ياووز سليم كوشغر، في تصريح صحفي، إن عدد القطع الأثرية بلغ 65 ألفا و511، بينها نحو 63 ألف قطعة نقدية.

وأضاف: "يقول أصدقاؤنا إننا وجدنا قطعا كافية لفتح متحف، بالطبع ستعرض هذه القطع الأثرية في أحد المتاحف الحالية، وسيتم تسليمها إلى أيد أمينة، ثم سيتم إرسالها إلى المتاحف لعرضها إثر اكتمال الإجراءات القضائية".