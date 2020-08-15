تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تلامس 230 ألفا

ارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا إلى 229 ألفا و972 إثر تماثل 992 شخصًا للشفاء خلال آخر 24 ساعة.

جاء ذلك وفق بيانات حديثة نشرتها وزارة الصحة التركية، مساء السبت.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1256 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 248 ألفا و117.

كما سجلت الوزارة 21 وفاة جديدة بسبب كورونا، وهو ما رفع الإجمالي إلى 5 آلاف و955

وفي تعليقه على البيانات، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر تويتر، إن عدد الإصابات الجديدة هو الأعلى منذ 45 يومًا.

وأوضح أن الحالات الحرجة تزداد بشكل عام لدى الأشخاص المدرجين ضمن المجموعة المعرضة للخطر.

وتابع: "دعونا نخفض سوية عدد المرضى الجدد، والمرضى ذوي الحالات الحرجة، وحالات الوفاة".