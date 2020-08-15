تركيا: دعوة أوروبا للحوار ينبغي توجيهها لمن يتخذون خطوات أحادية

قالت وزارة الخارجية التركية، السبت، إنه ينبغي للاتحاد الأوروبي توجيه دعوة الحوار والتفاوض إلى الجهات التي تتخذ خطوات أحادية شرقي البحر المتوسط، لا إلى أنقرة.

وأكدت الوزارة في تغريدة عبر توتير، أن تركيا تدعم الحوار والتفاوض، ومصممة على حماية حقوقها الشرعية ومصالحها.

وشددت الوزارة على أن "الدعوة الأوروبية يجب أن توجه إلى أولئك الذين لا يحترمون حقوق ومصالح تركيا والقبارصة الأتراك".

والجمعة، دعا وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إلى الحوار والمفاوضات لتجاوز التوتر الحاصل شرقي البحر المتوسط بين تركيا واليونان وقبرص الرومية.

الدعوة جاءت في بيان عقب اجتماع طارئ لمجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، ترأسه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد جوزيب بوريل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد البيان أن "ترسيم الحدود البحرية والاستفادة من الموارد لا يمكن حلهما إلا من خلال الحوار والتفاوض في إطار حسن النية وعلاقات حسن الجوار والقانون الدولي".

وتواصل اليونان في السنوات الأخيرة اتخاذ خطوات أحادية الجانب مع قبرص الرومية وبعض دول المنطقة بشأن مناطق الصلاحية البحرية، رافضة المقترحات التركية لإجراء مفاوضات بشأن بحر إيجة وشرقي المتوسط وتطوير حلول عادلة للقضايا المذكورة.

وتجدد تركيا في الآونة الأخيرة توجيه رسالة تؤكد عزمها على اتخاذ إجراءاتها الخاصة ضد الخطوات الأحادية الجانب.