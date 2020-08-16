الجيش التركي يلقي القبض على 8 إرهابيين في منطقة عفرين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إلقاء القبض على 8 مسلحين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بمنطقة عفرين شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم توقيف 8 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" بمنطقة عملية "غصن الزيتون"، بعد الكشف عن قيامهم بأعمال إرهابية بالمنطقة.

وأكدت أن قوات الأمن أوقفت الإرهابيين قبل تنفيذ أعمالهم الإجرامية.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.