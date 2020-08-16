فرقاطة وسفينة حربية تركيتان تنفذان مهمة شرقي المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مشاركة الفرقاطة التركية "كمال رئيس" والسفينة الحربية "باندرما"، في مهمة شرقي البحر الأبيض المتوسط.

وأفادت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، أن الفرقاطة "كمال رئيس" التي شاركت في عملية درع المتوسط، والسفينة الحربية "باندرما" المشاركة في قوات الأمم المتحدة في لبنان، تنفذان حاليا مهمة في شرقي المتوسط.

والاثنين الماضي أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، وصول سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث إلى شرق المتوسط، لاستئناف أنشطة التنقيب فيه.

وأثارت السفينة التركية أصداء واسعة وردود أفعال في الصحافة اليونانية والقبرصية الرومية

وأطلقت تركيا، في وقت سابق الأحد، إشعارا للبحارة "نافتكس"، جنوب غربي سواحل جزيرة قبرص يفيد بمواصلة سفنها أعمال التنقيب عن النفط والغاز

والسبت، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سفينة "أوروتش رئيس" ستواصل أنشطتها للتنقيب عن الطاقة شرقي المتوسط حتى 23 أغسطس/ آب الجاري، "ولن نتردد أبدا في الرد اللازم حال تعرضت لأدنى مضايقة".