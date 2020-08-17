ترامب: أردوغان "لاعب شطرنج عالمي" وبايدن "منته عقلياً"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن "غير كفء عقلياً" في عالم يعتبر فيه القادة الأجانب مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لاعبين عالميين في الشطرنج".

جاء ذلك خلال مشاركة ترامب عبر الهاتف، الاثنين، في برنامج تلفزيوني على قناة فوكس نيوز.

ووجه ترامب انتقادات لمنافسه الديمقراطي بايدن على صعيد السياسة الخارجية وفي قضايا مختلفة أخرى.

وأفاد بأن بايدن لا يمكنه التعامل مع هؤلاء الأشخاص في بيئة تعج بقادة عالم أذكياء جدا، لافتا إلى أن (بايدن) "منتهٍ عقليا".

وأضاف: "أنت تتعامل مع أشخاص أذكياء جدا، هذه الدول لديها قادة لاعبو شطرنج عالميون، وأنا أعرفهم، على سبيل المثال، الرئيس التركي أردوغان".

وأكد ترامب أنه على تفاهم جيد مع الرئيس التركي، مشيرا إلى أن بعض رؤساء الدول طلبوا منه (ترامب) الاتصال بأردوغان لأنه يصغي إليه.

وتداولت وسائل إعلام، السبت، تصريحات لجو بايدن أدلى بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دعا فيها إلى التعاون مع المعارضة التركية "لإسقاط" الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسبق لبايدن أن قدم اعتذارا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب تصريحات عام 2014 اتهم فيها تركيا بالتعاون مع تنظيم "داعش" الإرهابي، عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.