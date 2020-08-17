روبوت تركي للقضاء على الفيروسات في المنشآت الطبية

تمكنت شركة تركية، بإمكانيات محلية، من إنتاج وتصدير روبوت يمكنه تطهير المنشآت الطبية وغيرها من الأماكن عالية التعرض للفيروسات باستخدام الأشعة فوق البنفسجية "سي"، ما يساعد في القضاء على وباء كورونا.

وقال شامل أوزدن الشريك المؤسس لشركة "ميلفوز روبوتيك" ( Milvus Robotics ) المصنعة للروبوت "SEIT-UV"، إنهم صنعوا روبوتات تعمل على نقل البضائع في المصانع والمستودعات، وهي تُباع خارج البلاد.

وأوضح أوزدن، أنه يتم التركيز في هذه الآونة على روبوت التطهير باعتباره مجالًا جديدًا يستخدم التكنولوجيا لمواجهة التطورات التي تشهدها البلاد مع انتشار وباء كورونا.

وأضاف: "منذ تأسيس الشركة ونحن نعمل على تطوير منتجات عديدة بالاستفادة من الدعم المقدم للبحث والتطوير والابتكار والذي تقدمه أجهزة الدولة وفي مقدمتها إدارة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (KOSGEB)، هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (TÜBİTAK). وفي هذا الإطار قمنا بنقل كل ما لدينا من المعرفة والخبرة إلى تقنيات هذا الروبوت".

وأشار أوزدن إلى أن الروبوت تم إنتاجه وتطويره بالكامل بإمكانات محلية تمامًا.

وتابع "85% من مكونات الروبوت محلية الصنع، كما أن له وثيقة إنتاج محلية، وتمت جميع الاختبارات على برمجيات الروبوت ومعداته وعلى تكامل بيانات الأشعة فوق البنفسجية وكفاءتها وفعاليتها عن طريق إمكانات ووسائل محلية".

وبحسب المتحدث، فإن "التطهير بالأشعة فوق البنفسجية "سي" من التطبيقات التي تتسع رقعة انتشارها، ويمكن تحديد مسافة التأثير بفضل هذا الروبوت".

- فعالية التطهير لا تختلف من مكان لآخر

وعن مميزات الروبوت، قال أوزدن: "أثناء التطهير بالأشعة فوق البنفسجية "سي" يظهر الروبوت مدى فعالية التطهير من خلال المسافة بين الإنسان وبين مصدر الأشعة، وكذلك حسب الفترة التي يتعرض فيها إلى الأشعة".

وبفضل هذا الروبوت، وفق المتحدث، "نحن بصدد تطوير عملية بعيدة تمامًا عن الإنسان نظرًا لضرر هذه الأشعة البالغ عليه، والميزة الرئيسية لهذا الروبوت هي أنه يمكنه تسليط الأشعة عند نقاط محددة كما يمكنه باستمرار الحفاظ على المسافة الفعالة واللازم مراعاتها داخل غرفة ما أو أي مكان مغلق، لذا نحن نضمن درجة التطهير الفعالة نفسها في كل موضع يتحرك فيه الروبوت".

وذكر أوزدن أن الروبوت يستخدم داخل البلاد وخارجها، كما أنه يحظى باهتمام كبير: "لدينا مبيعات كبيرة من الروبوت في الداخل والخارج، ويحظى الروبوت بطلبات عديدة من الخارج، وقمنا بالفعل بتصديره إلى العديد من الدول، منها أذربيجان وإيطاليا وكندا، وتزداد الطلبات من الدول الأخرى".

ويضمن الروبوت، وفق المتحدث، تطهيرًا فعالًا، وقد تم اعتماده من قبل معامل الاختبار المعتمدة، ومعمل الاختبار التابع لوزارة الصحة، وكذلك من قبل عملاء في الخارج من خلال تجربتهم له.

- الاستخدام على نطاق واسع

أوزدن، أشار إلى أن الروبوت يتمتع بإمكانية استخدامه على نطاق واسع؛ في المستشفيات والمعامل والمختبرات والمطارات ومراكز التسوق.

واستطرد: "يستخدم الروبوت بشكل أساسي في المستشفيات، لأنها الأكثر تعرضًا لانتشار مسببات الأمراض، كما أنها أماكن ذات احتمالية أكبر لنقل العدوى، كما يمكننا استخدامه في التطهير الفعال للعديد من الأماكن الأخرى التي يصعب استخدام المواد الكيميائية فيها أو لا ينبغي استخدامها في تطهيرها مثل الفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمحال التجارية".