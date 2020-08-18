تركيا تدعم مزراعين في إحدى أفقر مناطق الفلبيين

قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"مساعدات للفلاحيين بجزيرة سامار الفلبينية، عبر دعمهم بمكائن ومعدات زراعية حديثة.

وأفاد بيان صادر عن تيكا الثلاثاء أن الفلاحين في جزيرة سامار التي تعتبر واحدة من أفقر المناطق في الفلبين، يستخدمون أدوات بدائية في زراعة حقولهم، ولا يملكون مكائن ومعدات زراعية حديثة، الأمر الذي يؤدي الى انخفاص مستوى محصولهم الزراعي.

وأضاف البيان أن الفلاحين في الجزيرة يعتمدون على مياه الأمطار فقط في الزراعة، ولا يتمكنون من الوصول إلى مياه السقي، ويواصلون زراعتهم بصعوبة.

وأشار البيان إلى أن تيكا قدمت إلى اتحاد الفلاحيين في شرق جزيرة سامار، ماكينتين تراكتور يدويتين، وماكنتي حصاد الشلب، وثمانية مضخات مياه، وذلك بهدف رفع إنتاجهم الزراعي.

ولفت البيان إلى أن سكان المنطقة والمسؤولين الفلبينيين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للوكالة التركية، لدعمها لهم، مؤكدين أن المنطقة لم تصل إليها أي مؤسسة مساعدات إنسانية دولية لغاية اليوم.