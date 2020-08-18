لليوم الـ351 .. أمهات "دياربكر" تواصلن الاعتصام لإنقاذ أبنائهن من الإرهابيين





تواصل أمهات بولاية دياربكر التركية، لليوم الـ 351 على التوالي، الاعتصام أمام مقر حزب "الشعوب الديمقراطي"، للمطالبة باستعادة أبنائهن المختطفين من قبل منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

ومنذ 3 سبتمبر/ أيلول 2019، تواصل الأمهات اعتصامهن أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي بالولاية (جنوب شرق)، حيث يحملنه مسؤولية اختطاف أبنائهن، وزجهم في صفوف "بي كا كا".

و قالت الأم المعتصمة "آيدان أرصلان"، إنها تواصل الاعتصام منذ 351 يوما، مؤكدة أنها لن تنهي الاعتصام إلا بعد استرجاع ابنتها من أيدي الإرهابيين، حتى لو بقيت معتصمة 351 عاما.

وأضافت " مرت 6 أعوام على خداع ابنتي، أريد استرجاع ابنتي من حزب الشعوب الديمقراطي، فليطلقوا سراح أولادنا، يكفي هذا العذاب".

من جهته قال الوالد عبد الله دمير، إن حزب "الشعوب الديمقراطي" يتجاهل اعتصام الأمهات، وأنهن يذرفن الدموع على أولادهن منذ سنوات.

بدوره، قال عبد الله دمير، إنه يبحث عن ابنه المختطف منذ 5 سنوات، مشيرا أن الآباء والأمهات يذرفون الدموع على فلذات أكبادهم ولا يشعر بهم حزب الشعوب الديمقراطي.

ويتهم المعتصمون، حزب "الشعوب الديمقراطي" بالضلوع في اختطاف أبنائهم، وزجهم في صفوف "بي كا كا".

وعبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمه للأمهات المعتصمات في أكثر من مناسبة، فضلا عن دعم الوزراء والسياسيين وفنانين وصحفيين وكتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وأفراد من كافة فئات المجتمع التركي.

وحظي الاعتصام أيضا بدعم "جمعية أمهات سريبرينيتسا" في البوسنة والهرسك، وعضو البرلمان الأوروبي توماس زديتشوفسكي، وسفراء في أنقرة أجروا زيارات لولاية ديار بكر، والتقوا الأمهات المعتصمات