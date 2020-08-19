الأمن التركي يوقف إرهابيين يساريين كانا يستعدان لشن هجمات في إسطنبول

أوقفت قوات الأمن التركية في مدينة إسطنبول، إرهابيين اثنين يعملان لصالح منظمة "د هـ ك ب -ج" الإرهابية اليسارية المتطرفة، حيث كانا يستعدان لتنفيذ أعمال إرهابية.

جاء ذلك خلال عملية أمنية نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب لدى مديرية أمن إسطنبول، في منطقة بيليكدوزو، بالجانب الأوروبي من إسطنبول.

وأوضحت مديرية أمن إسطنبول، في بيان، أنها رصدت تلقّي الشخصين الموقوفين، تعليمات من المنظمة الإرهابية، عبر رسائل مشفّرة.

وأوضح البيان أن فرق مكافحة الإرهاب ضبطت خلال مداهمتها لمنزلي الموقوفين، عشرات الأسلحة والقنابل والذخائر ومتفجرات يدوية، وغيرها من المستلزمات المستخدمة في صناعة المتفجرات.

وعقب إجراء التحقيقات اللازمة مع الموقوفين، لدى مديرية الأمن، تم إحالتهما إلى القضاء الذي قرر حبسهما.

يذكر أن منظمة "د هـ ك ب-ج" الإرهابية والمحظورة بتركيا، تشكلت عام 1978 بقيادة "دورسون قره طاش".

وتبنت المنظمة عمليات إرهابية، إلى جانب اعتناقها أيديولوجية يسارية ماركسية، تسترشد بنظريات "ماركس" و"أنجلز" و"لينين" و"ستالين" و"ماوتسي تونغ"، وغيرهم من قادة الفكر اليساري المسلح.