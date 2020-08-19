الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى إيران والعديد من البلدان

أعلنت الخطوط الجوية التركية عن استئناف العديد من رحلاتها في الأول من سبتمبر بما في ذلك رحلاتها إلى إيران التي تم تعليقها في 19 يوليو، ضمن جدولة جديدة للوجهات المضافة، بعد أن تم تعليق بعض الرحلات الدولية بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وقالت الشركة في بيان أصدرته يوم الأحد إنها رتبت الجدول الزمني لرحلات الشهر المقبل "نتيجة العمل الدقيق والمشترك مع السلطات الصحية التركية والدولية".

وأشار البيان إلى أن الخطوط التركية ستوفر لعملائها فرص سفر مرنة بسبب صعوبة وضع خطط نهائية خلال هذه الفترة الحرجة التي يعتمد فيها تعليق الرحلات الجوية على قرار الحكومات وشركات الطيران الأخرى، وفقاً لعدد الإصابات في الدول المعنية.

وجاء في البيان أن الشركة قررت أن تعرض على عملائها الذين اشتروا تذاكر طيران في الفترة بين 21 مارس و31 أغسطس، اختيارات غير محدودة لتغيير وجهات وتوقيت التذاكر.

كما أوضحت الشركة أنها تخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى طهران وتبريز وشيراز ومشهد في إيران اعتباراً من 1 سبتمبر. إلى جانب مدن أخرى في بلدان متعددة منها فانكوفر/ كندا و أنتاناناريفو/ مدغشقر و تالين/ استونيا وريغا/ لاتفيا ومدينتي باتومي وتبليسي/ جورجيا ومدينتي هانوي وهوشي منه / فيتنام و مدينتي الدمام والرياض/ المملكة العربية السعودية ومدينتي قسنطينة ووهران / الجزائر ومزار الشريف/ أفغانستان وكراسنودار وسوتشي وكازان / روسيا والسليمانية/ العراق ومدينتي مومباي ونيودلهي/الهند.

بالإضافة إلى دولة البحرين وعمان/ الأردن وعشق أباد/ تركمانستان وفيلنيوس/ليتوانيا وأولان باتار/ منغوليا وثيسالونيكي/اليونان ومراكش/ المغرب ومسقط/عُمان ومدينتي أبوجا ولاغوس/نيجيريا ومدينتي كيب تاون وجوهانسبرغ وديربان / جنوب أفريقيا وأبو ظبي/الإمارات العربية المتحدة.