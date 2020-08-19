وزير الصحة التركي: سنطبق "العلاج المنزلي" لمصابي كورونا قريباً

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأربعاء، أن بلاده ستبدأ قريبا تطبيق العلاج المنزلي لمصابي كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع المجلس العلمي، "سنبدأ قريبا تطبيق العلاج المنزلي، وسيعمل الأطباء على التواصل المباشر مع المرضى عبر نظام التطبيب عن بعد".

وأوضح أن 4 شركات محلية بدأت إنتاج أدوية مضادة لكورونا، وليست لدينا مشكلة في توريدها.

وأفاد قوجة أن تركيا أجرت 13 دراسة منفصلة حول لقاح مضاد لكورونا، 3 منها في مرحلة متقدمة.

واعتبر أن من يحاول وسم تركيا بـ"الفشل" في مكافحة كورونا "إما أنه لا يدرك خطر الوباء أو أنه يفضل نسيان ما يعرفه لأغراض سياسية".

وأضاف أن معدل إشغال الأسرّة في المستشفيات لجميع المرضى بمن فيهم مصابو كورونا، 51.3 بالمئة.

وبخصوص تدابير مكافحة الفيروس، قال "الأمر راجع إلينا جميعا للتحكم بزيادة إصابات كورونا، لا هوادة في استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي والنظافة".

واختتم قوجة بالقول: "نتطلع إلى بدء التعليم بالمدارس في 21 سبتمبر".

يشار أن وزير التربية ضياء سلجوق، أعلن الأسبوع الماضي أن المدارس في تركيا ستفتح عبر "التعليم عن بعد" في 31 أغسطس/ آب الجاري.

وقال: "افتتاح المدارس عبر التعليم عن بعد في 31 أغسطس. سيبدأ التعليم في المدارس لصفوف محددة وبشكل تدريجي ومخفف اعتبارا من 21 سبتمبر (أيلول)".

وعلى صعيد متصل، ارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا إلى 233 ألفا و915، إثر تماثل 1002 مريض للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأوضحت معطيات وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 23 وفاة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى 6 آلاف و39.

وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس 253 ألفا و108، إثر تشخيص 1303 حالات.