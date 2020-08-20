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وزارة الدفاع التركية تحبط هجوماً لإرهابيي "بي كا كا" شمال العراق

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 20.08.2020 20:57
آخر تحديث في 20.08.2020 23:18
وزارة الدفاع التركية تحبط هجوماً لإرهابيي بي كا كا شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، إحباطها هجوما لإرهابيي منظمة "بي كا كا"، على قاعدة عسكرية تابعة لها، شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان الخميس، إن إرهابيي المنظمة كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم على قاعدة تتبع لها، عبر تفخيخ طائرتين مسيرتين.

وأضافت أن عناصر القوات المسلحة تمكنوا من كشف محاولة الهجوم قبل وقوعه، بفضل يقظتهم وحذرهم.

وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب النمر" شمالي العراق، ضد منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية الثانية شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "المخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو الماضي.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقا من الأراضي العراقية.

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