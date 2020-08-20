تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تبلغ 234 ألفا و797

سجلت تركيا، الخميس، شفاء 882 مصابا من كورونا، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 234 ألفا و797 شخصًا.

جاء ذلك وفق ما أعلنته وزارة الصحة التركية، لإحصائيات الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وحسب معطيات الوزارة، ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 254 ألفا و520، إثر تشخيص 1412 إصابة جديدة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 6 آلاف و58، عقب تسجيل 19 حالة وفاة.

وبلغ عدد اختبارات الكشف عن كورونا، 92 ألفا و301، ليصل إجمالي الاختبارات إلى 6 ملايين و61 ألفا و930.

وفي تعليقه على المعطيات الأخيرة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر تويتر، إن "عدد إصابات اليوم أكثر من 1400".

وأفاد قوجة أن عدد إصابات اليوم، "تجاوز متوسط عدد الإصابات اليومية في آخر آسبوع، والبالغ 1245".

وأضاف: "من جهة أخرى، ارتفع عدد الاختبارات اليومية للكشف عن الفيروس إلى أكثر من 92 ألفا، بعدما كان 41 ألفا في 3 أغسطس/ آب".

وأردف: "كما ارتفع عدد فرق الفيلياسيون (المكلفة بتتبع الأشخاص المخالطين لمصاب ما)، إلى 9 آلاف و344، وإن نسبة الوصول إلى المخالطين بلغت 98.9%".