رئاسة الشؤون الدينية التركية تهنئ المسلمين بالسنة الهجرية

هنأ رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، العالم الإسلامي بالسنة الهجرية الجديدة.

جاء ذلك في بيان، بمناسبة حلول السنة الهجرية 1442، الذي يصادف اليوم الخميس 20 أغسطس/ آب 2020.

وتمنى أرباش أن تكون السنة الهجرية الجديدة "وسيلة لتعزيز الوحدة والإخاء وتنمية العالم الإسلامي ورفاهية البشرية جمعاء".

وأضاف أن هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، تعتبر بمثابة ميلاد للمسلمين، وحدث تاريخي يحتوي على رسائل عظيمة للبشرية جمعاء وخاصة المسلمين.

وبيّن أن "الهجرة قرار حازم واستقرار في طريق مواجهة كل الصعوبات وليس هروبا من المتاعب والمشكلات الدنيوية".

وتابع: "الهجرة هي تعبير عن تفضيل الرحمة والمودة والأخوة بدلا من القسوة والكراهية".

وأضاف أن "الهجرة هي أجمل وثيقة في المشهد التاريخي لفضائل إنسانية سامية، مثل المشاركة والتضامن والأخوة، التي لم تشهدها البشرية من قبل".