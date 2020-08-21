افتتاح أول مكتبة للمطالعة في الهواء الطلق وسط حديقة "ميرينوس" في بورصة شمال تركيا

افتتحت بلدية بورصة مكتبة في الهواء الطلق لخدمة عشاق المطالعة من خلال توفير إمكانية القراءة بجو من الهواء النقي والتباعد الاجتماعي.

وقال "علي نور أقطاش" رئيس بلدية بورصة، أنهم أعدوا هذه المكتبة ضمن بقعة طبيعية داخل حديقة "ميرينوس" تصل مساحتها إلى 16200 متر مربع، وأن المكتبة ستظل مفتوحة "طالما سمح لنا الطقس بذلك". ويأتي افتتاح هذه المكتبة استمراراً لجهود بلدية الولاية لجعل القراءة عادة يوميةً، تلك الجهود التي لم تتوقف حتى في وقت الحجر الإلزامي الذي تسبب به الوباء. وقال "أقطاش" في بيان أصدره يوم الأربعاء إنهم كانوا يسلمون الكتب لكل من يطلبها أثناء فترة حظر التجول قبل أن تبدأ تركيا تدريجياً في رفع الإجراءات في وقتٍ سابقٍ هذا الصيف.

وقد جُهزت المكتبة الطبيعية بمقاعد قابلة للنفخ ووسائد محشوة للإتكاء وأراجيح كبيرة وقطع أثاث أخرى، تمكّن القراء من المطالعة المريحة واختيار الكتب التي يحبونها من بين 4000 كتاب ومجلد. كما تقدم البلدية خدمة الاتصال المجاني بالإنترنت لإتاحة الفرصة للقراء للوصول إلى 22.000 كتاب إلكتروني أثناء جلوسهم في المكتبة الخارجية تحت الأشجار. كذلك توفر المكتبة ركناً خاصاً لأنشطة الأطفال مجهزاً بكتب تلوين وأدوات رسم ومدعوماً بورش عمل منتظمة بهدف تحسين مهاراتهم.

يذكر أن المكتبات واجهت مثل بقية الأماكن المغلقة الأخرى، قرار الإغلاق في مارس كجزء من إجراءات مكافحة فيروس كورونا، ولكن أعيد فتحها في يونيو وسط قواعد صارمة. وتعمل معظم المكتبات حالياً بـ"نظام المواعيد"، حيث تستقبل فقط المتقدمين من خلال الحجز المسبق عبر الانترنت، وتلزمهم بارتداء الاقنعة الواقية. ويتم تطهير كافة صالات المطالعة والدراسة بانتظام بعد أن تم تعديل وضعيات المقاعد للسماح للقراء بالحفاظ على مسافة اجتماعية آمنة.