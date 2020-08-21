حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 235 ألفاً

سجلت تركيا، الجمعة، 772 حالة شفاء من فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 235 ألفا و569 متعاف.

وأعلنت وزارة الصحة، إحصائيات الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرةً أن عدد المصابين ارتفع إلى 255 ألفا و723، إثر تشخيص 1203 إصابة جديدة.

وبلغ عدد الوفيات آخر 24 ساعة، 22 حالة، ليصل الإجمالي إلى 6 آلاف و80.

ووصل العدد الكلي لاختبارات الكشف عن الفيروس إلى 6 ملايين و154 ألفا و157، عقب إجراء 92 ألف و227 اختبار.

وفي تعليقه على المعطيات الأخيرة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر، إن "عدد المصابين الجدد أقل من الأمس، وعدد المتعافين أقل من المصابين الجدد".